هدف فوز لافيينا على المنصورة 1-0 (كأس مصر)

هدفا فوز الترسانة على غزل المحلة 2-0 (كأس مصر)

أهداف فوز بتروجت على إيسترن كومباني 6-0 (كأس مصر)

خالد بيبو: ليس لدي أي مشكلة في تحمل المسؤولية عند الخسارة