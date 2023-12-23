هدف فوز لافيينا على المنصورة 1-0 (كأس مصر)
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 21:32
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هدف فوز لافيينا على المنصورة 1-0 (كأس مصر)
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