ملخص فوز إنتر ميلان على ليتشي 2-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 21:18
إنتر يهزم ليتشي بنتيجة 2-0 ويستمر في صدارة الكالتشيو بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس ✅— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2023
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#إنتر_ليتشي pic.twitter.com/vAuPfnSvej
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ملخص فوز إنتر ميلان على ليتشي 2-0 (الدوري الإيطالي)
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