هدف ليفربول الأول ضد أرسنال - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 20:07
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 23, 2023
Mohamed Salah equalises after a brilliant pass from Trent Alexander-Arnold and he unleashes an unstoppable shot past David Raya!!!
The Egyptian King does it again!#beINPL #LFC #AFC pic.twitter.com/Ukb0wX1NKx
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هدف ليفربول الأول ضد أرسنال - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
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