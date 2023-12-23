هدف أرسنال الأول أمام ليفربول - جابرييل (الدوري الإنجليزي)
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 20:00
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 23, 2023
Arsenal have come FLYING out of the blocks and Gabriel heads home after just three minutes!!!#beINPL #AFC #LFC pic.twitter.com/pAiHxUtAo6
رأسية جابرييل تسكن شباك أليسون وتشعل القمة
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