هدفا تعادل أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد 1-1 (الدوري الإنجليزي)

أهداف تعادل ميلان مع ساليرنيتانا 2-2 (الدوري الإيطالي)

هدفا فوز لاتسيو على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي)

احتفالات كولر مع جماهير الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

خالد بيبو: ليس لدي أي مشكلة في تحمل المسؤولية عند الخسارة