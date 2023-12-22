أهداف فوز مانشستر سيتي على فلومينينسي 4-0 (كأس العالم للأندية)

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 23:34

12/22/2023 11:34:41 PM أهداف فوز مانشستر سيتي على فلومينينسي 4-0 (كأس العالم للأندية)

أهداف فوز مانشستر سيتي على فلومينينسي 4-0 (كأس العالم للأندية)

مانشستر سيتي فلومينينسي كأس العالم للأندية 2023
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