هدف مانشستر سيتي الأول ضد فلومينينسي - ألفاريز (نهائي كأس العالم للأندية)
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 20:26
بدون أي مقدمات، ألفاريز يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في مرمى فلومينينسي في الثانية 42 ⚽🔵— FilGoal (@FilGoal) December 22, 2023
الأرجنتيني أحرز أسرع هدف في نهائيات كأس العالم للأندية
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هدف مانشستر سيتي الأول ضد فلومينينسي - ألفاريز (نهائي كأس العالم للأندية)
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