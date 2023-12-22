هدف مانشستر سيتي الأول ضد فلومينينسي - ألفاريز (نهائي كأس العالم للأندية)

بدون أي مقدمات، ألفاريز يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في مرمى فلومينينسي في الثانية 42 ⚽🔵



الأرجنتيني أحرز أسرع هدف في نهائيات كأس العالم للأندية

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