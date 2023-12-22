أهداف فوز الأهلي على أوراوا ريد 4-2 (كأس العالم للأندية)
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 18:57
شاهد أهداف مباراة #الأهلي_أوراوا بصوت المعلق عبدالله الغامدي ⤵️ #كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/LlasDtSyeD— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
أهداف فوز الأهلي على أوراوا ريد 4-2 (كأس العالم للأندية)
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