هدف الأهلي الرابع ضد أوراوا - علي معلول (كأس العالم للأندية)
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 18:36
معلول خلصها.. الأهلي يسجل الرابع في شباك أوراوا ⚽🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
الأهلي المصري 4 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zQpzH6ckrK
هدف الأهلي الرابع ضد أوراوا - علي معلول (كأس العالم للأندية)
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