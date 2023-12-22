هدف صاروخي لـ النصر في الاتفاق - أليكس تيليس (الدوري السعودي)
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 18:02
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
قذيفة تيلس تعلن الهدف الأول للنصر🚀⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/Ck7XemgIyi
- هدف غير محتسب للأهلي ضد أوراوا (كأس العالم للأندية)
- هدف الأهلي الثالث ضد أوراوا - يوشيو كويزومي (كأس العالم للأندية)
- هدف أوراوا الثاني ضد الأهلي - أليكسندر شولز (كأس العالم للأندية)
- هدف أوراوا ريدز الأول في الأهلي - كانتي (كأس العالم للأندية)
هدف صاروخي لـ النصر في الاتفاق - أليكس تيليس (الدوري السعودي)
نرشح لكم
أهداف فوز الأهلي على أوراوا ريد 4-2 (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الرابع ضد أوراوا - علي معلول (كأس العالم للأندية) علي معلول يهدر ركلة جزاء مع الأهلي ضد أوراوا (كأس العالم للأندية) هدف غير محتسب للأهلي ضد أوراوا (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الثالث ضد أوراوا - يوشيو كويزومي (كأس العالم للأندية) هدف أوراوا الثاني ضد الأهلي - أليكسندر شولز (كأس العالم للأندية) هدف أوراوا ريدز الأول في الأهلي - كانتي (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الثاني ضد أوراوا - بيرسي تاو (كأس العالم للأندية)