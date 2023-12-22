هدف غير محتسب للأهلي ضد أوراوا (كأس العالم للأندية)

أهداف فوز الأهلي على أوراوا ريد 4-2 (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الرابع ضد أوراوا - علي معلول (كأس العالم للأندية)

علي معلول يهدر ركلة جزاء مع الأهلي ضد أوراوا (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الثالث ضد أوراوا - يوشيو كويزومي (كأس العالم للأندية)

هدف أوراوا الثاني ضد الأهلي - أليكسندر شولز (كأس العالم للأندية)

هدف أوراوا ريدز الأول في الأهلي - كانتي (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الثاني ضد أوراوا - بيرسي تاو (كأس العالم للأندية)

هدف الأول الأول ضد أوراوا - ياسر إبراهيم (كأس العالم للأندية)