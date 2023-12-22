هدف الأهلي الثالث ضد أوراوا - يوشيو كويزومي (كأس العالم للأندية)

أهداف فوز الأهلي على أوراوا ريد 4-2 (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الرابع ضد أوراوا - علي معلول (كأس العالم للأندية)

علي معلول يهدر ركلة جزاء مع الأهلي ضد أوراوا (كأس العالم للأندية)

هدف غير محتسب للأهلي ضد أوراوا (كأس العالم للأندية)

هدف أوراوا الثاني ضد الأهلي - أليكسندر شولز (كأس العالم للأندية)

هدف أوراوا ريدز الأول في الأهلي - كانتي (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الثاني ضد أوراوا - بيرسي تاو (كأس العالم للأندية)

هدف الأول الأول ضد أوراوا - ياسر إبراهيم (كأس العالم للأندية)