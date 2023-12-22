أحمد عيد عبدالملك يحكي مسيرته التدريبية
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 01:08
- أحمد عيد عبدالملك: أعمل بدون رخص تدريبية
- أحمد عيد: منتخب مصر قادر على التتويج بكأس الأمم
- هدف فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس - لوكاس فاسكيز (الدوري الإسباني)
أحمد عيد عبدالملك يحكي مسيرته التدريبية
نرشح لكم
أحمد عيد عبدالملك: أعمل بدون رخص تدريبية أحمد عيد: منتخب مصر قادر على التتويج بكأس الأمم هدف فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس - لوكاس فاسكيز (الدوري الإسباني) ملخص تعادل جيرونا مع ريال بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل الزمالك مع ساجرادا 1-1 (الكونفدرالية) ملخص تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة 0-0 (الكونفدرالية) أهداف مباراة الهلال 7-0 أبها - (الدوري السعودي) هدف سان جيرمان الثاني في ميتز - مبابي - (الدوري الفرنسي)