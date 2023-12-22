هدف فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس - لوكاس فاسكيز (الدوري الإسباني)
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 00:32
🔥⏱️ في الوقت القاتل لوكاس فاسكيز يُسجل هدف الفوز للملكي #الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد | #ديبورتيفو_ألافيس pic.twitter.com/NXoFerZHf1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2023
هدف فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس - لوكاس فاسكيز (الدوري الإسباني)
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