ملخص تعادل جيرونا مع ريال بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني)

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 00:07

12/22/2023 12:07:16 AM ملخص تعادل جيرونا مع ريال بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني)

ملخص تعادل جيرونا مع ريال بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني)

ريال بيتيس جيرونا كأس العالم للأندية 2023
نرشح لكم
هدف سان جيرمان الثاني في ميتز - مبابي - (الدوري الفرنسي) هدف ليفربول الثالث ضد وست هام - جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف ليفربول الثاني ضد وست هام - كورتيس جونس (كأس الرابطة الإنجليزية) أهداف فوز برشلونة على ألميريا 3-2 (الدوري الإسباني) هدف ليفربول الأول ضد وست هام - سوبوسلاي (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف رائع لـ هاري كين مع بايرن ميونيخ ضد فولفسبورج (الدوري الألماني) ملخص فوز فروسينوني على نابولي 4-0 (كأس إيطاليا) هدف تعادل تشيلسي ضد نيوكاسل - مودريك (كأس الرابطة الإنجليزية)
أخر الأخبار
أحمد دياب: اعتذار الأهلي عن كأس الرابطة؟ نتفهم أسبابه 13 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: رئيس الوداد متهم بالإتجار في المخدرات 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد عدم تواجد اسمه في أمم إفريقيا 2023.. الحكم بكاري جاساما يعلن اعتزاله 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
جيسوس: نسير في الإتجاه الصحيح.. وأزمة الفرج انتهت ساعة | سعودي في الجول
الكوارث مستمرة.. أياكس يودع كأس هولندا أمام فريق درجة رابعة ساعة | الكرة الأوروبية
بيتيس يوقف قطار جيرونا بتعادل قاتل ساعة | الدوري الإسباني
قرار من معتمد جمال بعد تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
قائمة البرازيل الأولمبي - إندريك وكينيدي يقودان بداية حملة الدفاع عن ذهبيتي الأولمبياد ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي