هدف سان جيرمان الثاني في ميتز - مبابي - (الدوري الفرنسي)
الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 00:09
مبابي قرر الاحتفال بعيد ميلاده بهذا الهدف الرائع في شباك ميتز ⚽🎂pic.twitter.com/P9dBacup4q— FilGoal (@FilGoal) December 20, 2023
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هدف سان جيرمان الثاني في ميتز - مبابي - (الدوري الفرنسي)
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