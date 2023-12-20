هدف ليفربول الثاني ضد وست هام - كورتيس جونس (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 23:24
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 20, 2023
Curtis Jones scores his first goal of the season as he embarrasses Areola by nutmegging him at the near post.#beINSPORTS #WHUFC #LFC pic.twitter.com/Fa9b55OaC1
هدف ليفربول الثاني ضد وست هام - كورتيس جونس (كأس الرابطة الإنجليزية)
نرشح لكم
هدف سان جيرمان الثاني في ميتز - مبابي - (الدوري الفرنسي) هدف ليفربول الثالث ضد وست هام - جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية) أهداف فوز برشلونة على ألميريا 3-2 (الدوري الإسباني) هدف ليفربول الأول ضد وست هام - سوبوسلاي (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف رائع لـ هاري كين مع بايرن ميونيخ ضد فولفسبورج (الدوري الألماني) ملخص فوز فروسينوني على نابولي 4-0 (كأس إيطاليا) هدف تعادل تشيلسي ضد نيوكاسل - مودريك (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف نيوكاسل الأول ضد تشيلسي - كالوم ويلسون (كأس الرابطة الإنجليزية)