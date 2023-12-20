هدف رائع لـ هاري كين مع بايرن ميونيخ ضد فولفسبورج (الدوري الألماني)

هدف سان جيرمان الثاني في ميتز - مبابي - (الدوري الفرنسي)

هدف ليفربول الثالث ضد وست هام - جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية)

هدف ليفربول الثاني ضد وست هام - كورتيس جونس (كأس الرابطة الإنجليزية)

أهداف فوز برشلونة على ألميريا 3-2 (الدوري الإسباني)

هدف ليفربول الأول ضد وست هام - سوبوسلاي (كأس الرابطة الإنجليزية)

ملخص فوز فروسينوني على نابولي 4-0 (كأس إيطاليا)

هدف تعادل تشيلسي ضد نيوكاسل - مودريك (كأس الرابطة الإنجليزية)

هدف نيوكاسل الأول ضد تشيلسي - كالوم ويلسون (كأس الرابطة الإنجليزية)