أهداف فوز الوكرة على معيذر 4-2 (الدوري القطري)
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 18:38
أهداف المباراة |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 20, 2023
معيذر 2 - 4 الوكرة#دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/kNvdwFdGYw
ملخص فوز الوكرة على معيذر
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