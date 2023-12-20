هدف تعادل تشيلسي ضد نيوكاسل - مودريك (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 00:18
تشلسي يخطف هدف التعديل في الوقت القاتل #كأس_الرابطة_الإنجليزية #تشلسي_نيوكاسل pic.twitter.com/fLFTJUdWoQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 19, 2023
هدف تعادل تشيلسي ضد نيوكاسل - مودريك (كأس الرابطة الإنجليزية)
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