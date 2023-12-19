أحمد عبد الملك يكشف حقيقة تصريحه برغبته الانضمام للأهلي

هدف مانشستر سيتي الأول في أوراوا ريدز - كوفاسيتش - (كأس العالم للأندية)

هدف صنداونز الأول في بيراميدز (دوري أبطال إفريقيا)

أحمد عبد الملك: أدعم التعاقد مع مدير فني أجنبي للزمالك ولكن بعد شرطين

إمام عاشور يتحدث بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي