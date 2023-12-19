أحمد عبد الملك: أدعم التعاقد مع مدير فني أجنبي للزمالك ولكن بعد شرطين

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 18:31

12/19/2023 6:31:59 PM

حوار في الجول مع أحمد عيد عبد الملك عن الزمالك