أحمد عبد الملك: أدعم التعاقد مع مدير فني أجنبي للزمالك ولكن بعد شرطين
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 18:31
حوار في الجول مع أحمد عيد عبد الملك عن الزمالك
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الأول في أوراوا ريدز - كوفاسيتش - (كأس العالم للأندية) أحمد عبد الملك يكشف حقيقة تصريحه برغبته الانضمام للأهلي هدف صنداونز الأول في بيراميدز (دوري أبطال إفريقيا) إمام عاشور يتحدث بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي الشناوي يعتذر للجمهور بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي هدفا فوز فلومينينسي على الأهلي (كأس العالم للأندية) تصريحات محمد عبد المنعم بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي هدف فلومينينسي الثاني أمام الأهلي - جون كينيدي (كأس العالم للأندية)