الشناوي يعتذر للجمهور بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:57
- إمام عاشور يتحدث بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي
- هدفا فوز فلومينينسي على الأهلي (كأس العالم للأندية)
- تصريحات محمد عبد المنعم بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي
الأهلي يخسر في نصف نهائي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
إمام عاشور يتحدث بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي هدفا فوز فلومينينسي على الأهلي (كأس العالم للأندية) تصريحات محمد عبد المنعم بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي هدف فلومينينسي الثاني أمام الأهلي - جون كينيدي (كأس العالم للأندية) هدف فلومينينسي الأول أمام الأهلي - جون أرياس (كأس العالم للأندية) احتساب ركلة جزاء لـ فلومينينسي أمام الأهلي - مارسيلو (كأس العالم للأندية) هدف ضائع من الأهلي - محمود كهربا (كأس العالم للأندية) القائم يمنع فلومينينسي أمام الأهلي للمرة الثانية (كأس العالم للأندية)