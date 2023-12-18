الشناوي يعتذر للجمهور بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:57

12/18/2023 10:57:53 PM الأهلي يخسر في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي يخسر في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي
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