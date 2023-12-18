هدفا فوز فلومينينسي على الأهلي (كأس العالم للأندية)
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:53
شاهد أهداف مباراة #الأهلي_فلومينينسي بصوت المعلق محمد حسين ⤵️ #كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NvSs9evwbk— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
ركلة جزاء ومرتدة يقودان الفريق البرازيلي لنهائي المونديال
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