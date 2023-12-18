تصريحات محمد عبد المنعم بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي

الأهلي يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في التاريخ المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة ضد الخاسر من مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريدز الياباني