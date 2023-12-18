تصريحات محمد عبد المنعم بعد خسارة الأهلي من فلومينينسي
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:53
الأهلي يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في التاريخ المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة ضد الخاسر من مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريدز الياباني
- هدف ضائع من الأهلي - محمود كهربا (كأس العالم للأندية)
- إبعاد فرصة الأهلي على الخط أمام فلومينينسي (كأس العالم للأندية)
- القائم يمنع فلومينينسي أمام الأهلي للمرة الثانية (كأس العالم للأندية)
الأهلي يخسر من فلومينينسي في كأس العالم للأندية
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