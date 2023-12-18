هدف فلومينينسي الثاني أمام الأهلي - جون كينيدي (كأس العالم للأندية)

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 21:55

12/18/2023 9:55:12 PM مرتدة تنتهي بالهدف الثاني في نصف نهائي المونديال

مرتدة تنتهي بالهدف الثاني في نصف نهائي المونديال

الأهلي كأس العالم للأندية فلومينينسي جون كينيدي
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