هدف فلومينينسي الأول أمام الأهلي - جون أرياس (كأس العالم للأندية)
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 21:33
أرياس يمنح فلومينينسي أول الأهداف ⚽🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
الأهلي المصري 0 × 1 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QTLCpqFgEe
- احتساب ركلة جزاء لـ فلومينينسي أمام الأهلي - مارسيلو (كأس العالم للأندية)
- هدف ضائع من الأهلي - محمود كهربا (كأس العالم للأندية)
ركلة جزاء للفريق البرازيلي تسفر عن الهدف الأول
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