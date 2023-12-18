احتساب ركلة جزاء لـ فلومينينسي أمام الأهلي - مارسيلو (كأس العالم للأندية)
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 21:31
حكم المباراة يقرر احتساب ركلة جزاء لـ فلومينينسي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/K1PICj1unZ— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
سقوط مارسيلو داخل منطقة جزاء الأهلي في نصف نهائي المونديال
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