هدف ضائع من الأهلي - محمود كهربا (كأس العالم للأندية)
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 20:39
فابيو يتصدى لرأسية كهربا 🧤#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/w4ZW04nTRV— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
رأسية خطيرة من كهربا في نصف نهائي المونديال
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