القائم يمنع فلومينينسي أمام الأهلي للمرة الثانية (كأس العالم للأندية)
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 20:31
تسديدة أرياس في القائم 🥅🔥#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/B5QyXmRsXB— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
- إبعاد فرصة الأهلي على الخط أمام فلومينينسي (كأس العالم للأندية)
- القائم يمنع هدفا لـ فلومينينسي أمام الأهلي - جون أرياس (كأس العالم للأندية)
مرة أخرى يسدد جون أرياس في القائم
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