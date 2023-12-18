إبعاد فرصة الأهلي على الخط أمام فلومينينسي (كأس العالم للأندية)
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 20:27
فرصة خطيرة للأهلي يستخلصها دفاع فلومينينسي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/SAyzaNsrjM— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
هدف الأهلي الأول يضيع في نصف نهائي المونديال
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