القائم يمنع هدفا لـ فلومينينسي أمام الأهلي - جون أرياس (كأس العالم للأندية)
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 20:15
القائم يمنع فلومينينسي من الهدف الأول 🥅#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/0DrBy6WcZI— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
هدف محقق يصطدم بالقائم في نصف النهائي
نرشح لكم
هدف فلومينينسي الثاني أمام الأهلي - جون كينيدي (كأس العالم للأندية) هدف فلومينينسي الأول أمام الأهلي - جون أرياس (كأس العالم للأندية) احتساب ركلة جزاء لـ فلومينينسي أمام الأهلي - مارسيلو (كأس العالم للأندية) هدف ضائع من الأهلي - محمود كهربا (كأس العالم للأندية) القائم يمنع فلومينينسي أمام الأهلي للمرة الثانية (كأس العالم للأندية) إبعاد فرصة الأهلي على الخط أمام فلومينينسي (كأس العالم للأندية) حوار إمام عاشور عن مشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية ملخص فوز الأهلي على اتحاد جدة 3-1 (كأس العالم للأندية)