هدف فياريال الأول ضد ريال مدريد - خوسي لويس موراليس (الدوري الإسباني)
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 23:34
موراليس يقلص الفارق #الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_فياريال #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/tWWDLO9VmU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2023
- ملخص فوز أرسنال على برايتون 2-0 (الدوري الإنجليزي)
- ملخص تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)
- ملخص فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 3-0 (الدوري الألماني)
هدف تقليص الفارق
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