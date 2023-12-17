ملخص فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت 3-0 (الدوري الألماني)
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 22:41
ملخص فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت 3-0 (الدوري الألماني)
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