ملخص فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 3-0 (الدوري الألماني)

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 21:01

12/17/2023 9:01:06 PM ملخص فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 3-0 (الدوري الألماني)

ملخص فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 3-0 (الدوري الألماني)

الدوري الألماني تشابي ألونسو إينتراخت فرانكفورت باير ليفركوزن
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