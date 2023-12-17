ملخص فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 3-0 (الدوري الألماني)
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 21:01
- صناعة حمدي فتحي لهدف الوكرة الأول ضد الدحيل (دوري نجوم قطر)
- هدف حمدي فتحي مع الوكرة ضد الدحيل - (دوري نجوم قطر)
- هدف أرسنال الثاني ضد برايتون - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 3-0 (الدوري الألماني)
نرشح لكم
هدف حمدي فتحي مع الوكرة ضد الدحيل - (دوري نجوم قطر) صناعة حمدي فتحي لهدف الوكرة الأول ضد الدحيل (دوري نجوم قطر) بمشاركة شريف.. ملخص فوز الخليج على الرياض 1-0 (الدوري السعودي) هدف نانت الأول ضد باريس سان جيرمان - مصطفى محمد (الدوري الفرنسي) مرموش صنع وسجل.. ملخص فوز فرانكفورت على بايرن 5-1 (الدوري الألماني) صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فرانكفورت الأول ضد بايرن ميونيخ - عمر مرموش (الدوري الألماني) هدف صلاح التاريخي لـ ليفربول ضد كريستال بالاس 1/1 (الدوري الإنجليزي)