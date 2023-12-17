صناعة حمدي فتحي لهدف الوكرة الأول ضد الدحيل (دوري نجوم قطر)
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 19:11
الوكرة تعادل 1-1 الدحيل.. دالا الدقيقة 27 #دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/PVIqDiQROG— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 17, 2023
- هدف أرسنال الثاني ضد برايتون - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي)
- هدف أرسنال الأول ضد برايتون - جابريل جيسوس (الدوري الإنجليزي)
- ملخص تعادل برشلونة مع فالنسيا 1-1 (الدوري الإسباني)
صناعة حمدي فتحي لهدف الوكرة الأول ضد الدحيل (دوري نجوم قطر)
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