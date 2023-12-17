هدف حمدي فتحي مع الوكرة ضد الدحيل - (دوري نجوم قطر)

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 19:12

12/17/2023 7:12:36 PM هدف حمدي فتحي مع الوكرة ضد الدحيل - (دوري نجوم قطر)

هدف حمدي فتحي مع الوكرة ضد الدحيل - (دوري نجوم قطر)

دوري نجوم قطر حمدي فتحي الوكرة
نرشح لكم
صناعة حمدي فتحي لهدف الوكرة الأول ضد الدحيل (دوري نجوم قطر) بمشاركة شريف.. ملخص فوز الخليج على الرياض 1-0 (الدوري السعودي) هدف نانت الأول ضد باريس سان جيرمان - مصطفى محمد (الدوري الفرنسي) مرموش صنع وسجل.. ملخص فوز فرانكفورت على بايرن 5-1 (الدوري الألماني) صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فرانكفورت الأول ضد بايرن ميونيخ - عمر مرموش (الدوري الألماني) هدف صلاح التاريخي لـ ليفربول ضد كريستال بالاس 1/1 (الدوري الإنجليزي) شريف سجل.. أهداف فوز الخليج على أبها 3-1 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
صدارة أرسنال في أمان.. جميع الفرص ضاعت في تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - عودة لونين لحراسة المرمى.. وبراهيم دياز في الهجوم ضد فياريال 3 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: على خطى ريال مدريد.. برشلونة يراقب موهبة السويد 14 دقيقة | الدوري الإسباني
"فوضوي وغريب" كيف يلعب فلومينينسي مع دينيز.. ونقاط القوة والضعف قبل مواجهة الأهلي 23 دقيقة | تحليل في الجول
أرتيتا: نفتقد الدقة أمام المرمى.. وهافيرتز تحسن في التهديف 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد كعب مورييل والخروج الأوروبي.. ميلان يعود ويفوز على مونزا بسهولة 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
عاد من الإيقاف ليسجل ويصنع.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير على الدحيل ساعة | المحترفون
خبر في الجول - مجدي أبو المجد مديرا فنيا ليد الزمالك ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا