هدف أرسنال الثاني ضد برايتون - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:14
هافرتس يسجل الهدف الثاني في شباك برايتون #الدوري_الإنجليزي #ارسنال_برايتون pic.twitter.com/4dTri6my6L— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2023
هدف أرسنال الثاني ضد برايتون - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي)
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