هدف أرسنال الأول ضد برايتون - جابريل جيسوس (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:14
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 17, 2023
Arsenal's pressure finally tells as Gabriel Jesus heads home from a corner!#beINPL #AFC #BHAFC pic.twitter.com/Aekd345LIn
هدف أرسنال الأول ضد برايتون - جابريل جيسوس (الدوري الإنجليزي)
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