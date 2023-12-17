هدف أرسنال الأول ضد برايتون - جابريل جيسوس (الدوري الإنجليزي)

هدف حمدي فتحي مع الوكرة ضد الدحيل - (دوري نجوم قطر)

صناعة حمدي فتحي لهدف الوكرة الأول ضد الدحيل (دوري نجوم قطر)

حوار إمام عاشور عن مشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية