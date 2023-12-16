حوار إمام عاشور عن مشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 23:57

12/16/2023 11:57:07 PM حوار إمام عاشور عن مشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية

حوار إمام عاشور عن مشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية

الأهلي
نرشح لكم
ملخص فوز الأهلي على اتحاد جدة 3-1 (كأس العالم للأندية) هدف اتحاد جدة ضد الأهلي - كريم بنزيمة (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الثالث ضد اتحاد جدة - إمام عاشور (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة - حسين الشحات (كأس العالم للأندية) القائم يمنع هدف التعادل من فيصل الغامدي محمد الشناوي يتألق ويتصدى لركلة جزاء ضد كريم بنزيمة هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - علي معلول (كأس العالم للأندية) الشناوي يتألق أمام رومارينيو ويمنع هدفا محققا
أخر الأخبار
بعد هدفه في اتحاد جدة.. عرض قميص الشحات في مزاد لصالح غزة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
كولر: لم نسمح لـ الاتحاد استغلال الأخطاء.. ودرسنا ثغراتهم الدفاعية 3 أيام 7 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - محمود علاء يغيب عن مواجهة ساجرادا 7 ساعة | الكرة الإفريقية
تشافي: مباراة فالنسيا هي ملخص موسمنا.. ونحن على الطريق الصحيح 7 ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض لـ زيزو 7 ساعة | الدوري المصري
بروكسي يعلن عبر في الجول انتقال لاعبه لـ غزل المحلة 7 ساعة | القسم الثاني
قد يبتعد أكثر عن الصدارة.. برشلونة يتعادل مع فالنسيا في ميستايا 8 ساعة | الدوري الإسباني
حوار - إمام عاشور: مشاركتي في مونديال الأندية حلم تحقق.. وأتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي 8 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا