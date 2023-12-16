هدف التعادل لفالنسيا ضد برشلونة - هوجو جيامون (الدوري الإسباني)

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 23:38

12/16/2023 11:38:30 PM هدف التعادل لفالنسيا ضد برشلونة - هوجو جيامون (الدوري الإسباني)

هدف التعادل لفالنسيا ضد برشلونة - هوجو جيامون (الدوري الإسباني)

برشلونة فالنسيا هوجو جيامون
نرشح لكم
هدف برشلونة الأول ضد فالنسيا - جواو فيليكس (الدوري الإسباني) هدفا فوز بلباو على أتليتكو مدريد 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز جيرونا على برشلونة 4-2 (الدوري الإسباني) هدف جيرونا الثالث في برشلونة (الدوري الإسباني) هدف جيرونا الثاني في برشلونة (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في جيرونا - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف جيرونا الأول في برشلونة - (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتليتكو مدريد على ألميريا 2-1 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
بعد تأجيل المباراة.. لوتون يعلن إصابة لوكيير بسكتة قلبية في الملعب واستقرار حالته 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سراج: الأهلي لعب ضد اتحاد جدة بالخبرة.. ونستحق التواجد في نهائي كأس العالم للأندية 14 دقيقة | الكرة المصرية
سرقة منزل لاعب برشلونة الأسبق أثناء تواجد والدته 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
عكاظ: بعد الخسارة من الأهلي.. "غربلة" في اتحاد جدة في انتقالات يناير 50 دقيقة | سعودي في الجول
بتألق الأفضل في إفريقيا.. نابولي يقلب الطاولة على كالياري ويفوز بهدفين 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني لمواجهة فياريال 54 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - بحضور الخطيب.. الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادا لـ فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
مواجهة منسية منذ 62 عاما بين الأهلي وفلومينينسي في القاهرة ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا