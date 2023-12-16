هدف برشلونة الأول ضد فالنسيا - جواو فيليكس (الدوري الإسباني)
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 23:34
جواو فيليكس يهز شباك فالنسيا #الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/U9FuWnOkto— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 16, 2023
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هدف برشلونة الأول ضد فالنسيا - جواو فيليكس (الدوري الإسباني)
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