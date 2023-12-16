ملخص فوز نابولي على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 22:55
ثنائية أوسيمين وكفاراتسخيليا تقود نابولي للفوز على كالياري بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ16 من الكالتشيو 🔷— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2023
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#نابولي_كالياري#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zVCuXFvT0q
ملخص فوز نابولي على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي)
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