بمشاركة شريف.. ملخص فوز الخليج على الرياض 1-0 (الدوري السعودي)
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 19:54
بمشاركة شريف.. ملخص فوز الخليج على الرياض 1-0 (الدوري السعودي)
نرشح لكم
هدف نانت الأول ضد باريس سان جيرمان - مصطفى محمد (الدوري الفرنسي) مرموش صنع وسجل.. ملخص فوز فرانكفورت على بايرن 5-1 (الدوري الألماني) صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فرانكفورت الأول ضد بايرن ميونيخ - عمر مرموش (الدوري الألماني) هدف صلاح التاريخي لـ ليفربول ضد كريستال بالاس 1/1 (الدوري الإنجليزي) شريف سجل.. أهداف فوز الخليج على أبها 3-1 (الدوري السعودي) هدف الخليج الثاني ضد أبها - محمد شريف (الدوري السعودي) هدف تعادل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)