بمشاركة شريف.. ملخص فوز الخليج على الرياض 1-0 (الدوري السعودي)

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 19:54

12/16/2023 7:54:18 PM بمشاركة شريف.. ملخص فوز الخليج على الرياض 1-0 (الدوري السعودي)

بمشاركة شريف.. ملخص فوز الخليج على الرياض 1-0 (الدوري السعودي)

الدوري السعودي الخليج الرياض محمد شريف
نرشح لكم
هدف نانت الأول ضد باريس سان جيرمان - مصطفى محمد (الدوري الفرنسي) مرموش صنع وسجل.. ملخص فوز فرانكفورت على بايرن 5-1 (الدوري الألماني) صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فرانكفورت الأول ضد بايرن ميونيخ - عمر مرموش (الدوري الألماني) هدف صلاح التاريخي لـ ليفربول ضد كريستال بالاس 1/1 (الدوري الإنجليزي) شريف سجل.. أهداف فوز الخليج على أبها 3-1 (الدوري السعودي) هدف الخليج الثاني ضد أبها - محمد شريف (الدوري السعودي) هدف تعادل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
جوارديولا: لم نستحق الفوز على كريستال بالاس.. وهذا ليس سوء حظ 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاو: كان علينا تقسيم مجهودنا ضد فولام.. وهذا رأيي في طرد خيمينيز 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - عودة دي يونج لمواجهة فالنسيا 13 دقيقة | الدوري الإسباني
رأسية حامد الأولى تكتب انتصارا لـ إنبي على الإسماعيلي 16 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تغريم النادي 50 ألف فرانك بسبب طرد موديست والإنذارات ضد اتحاد جدة 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
لويس إنريكي: أتفهم غضب مبابي ولكن أنا من يتخذ القرارات 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
بوكيتينو: لدي ثقة كبيرة في الفريق حتى عندما نخسر.. ولهذا لم يشترك نكونكو 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد شريف: أتمنى ذهاب الأهلي بعيدا في كأس العالم للأندية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا