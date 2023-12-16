ملخص تعادل أوجسبورج مع دورتموند 1-1 (الدوري الألماني)
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 19:12
- هدف اتحاد جدة ضد الأهلي - كريم بنزيمة (كأس العالم للأندية)
- هدف الأهلي الثالث ضد اتحاد جدة - إمام عاشور (كأس العالم للأندية)
- هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة - حسين الشحات (كأس العالم للأندية)
ملخص تعادل أوجسبورج مع دورتموند (الدوري الألماني)
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