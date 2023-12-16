ملخص تعادل أوجسبورج مع دورتموند 1-1 (الدوري الألماني)

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 19:12

12/16/2023 7:12:06 PM ملخص تعادل أوجسبورج مع دورتموند (الدوري الألماني)

ملخص تعادل أوجسبورج مع دورتموند (الدوري الألماني)

ملخص تعادل أوجسبورج مع دورتموند (الدوري الألماني)
نرشح لكم
ملخص فوز نابولي على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد بالاس - جريليش (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ميلان على نيوكاسل 2-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أنتويرب على برشلونة 3-2 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أتليتكو مدريد على لاتسيو 2-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز بورتو على شاختار 5-3 (دوري أبطال أوروبا) هدف أتليتكو مدريد الأول ضد لاتسيو - جريزمان (أبطال أوروبا) هدف ميلان الأول ضد نيوكاسل - بوليسيتش (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
بعد هدفه في اتحاد جدة.. عرض قميص الشحات في مزاد لصالح غزة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
كولر: لم نسمح لـ الاتحاد استغلال الأخطاء.. ودرسنا ثغراتهم الدفاعية 3 أيام 7 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - محمود علاء يغيب عن مواجهة ساجرادا 7 ساعة | الكرة الإفريقية
تشافي: مباراة فالنسيا هي ملخص موسمنا.. ونحن على الطريق الصحيح 7 ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض لـ زيزو 7 ساعة | الدوري المصري
بروكسي يعلن عبر في الجول انتقال لاعبه لـ غزل المحلة 7 ساعة | القسم الثاني
قد يبتعد أكثر عن الصدارة.. برشلونة يتعادل مع فالنسيا في ميستايا 8 ساعة | الدوري الإسباني
حوار - إمام عاشور: مشاركتي في مونديال الأندية حلم تحقق.. وأتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي 8 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا