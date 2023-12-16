هدف مانشستر سيتي الأول ضد بالاس - جريليش (الدوري الإنجليزي)
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 17:38
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 16, 2023
Jack Grealish opens the scoring with a tidy finish after clever work from Phil Foden!#beINPL #MCFC #CPFC pic.twitter.com/rfiwAQY1iD
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هدف مانشستر سيتي الأول ضد بالاس - جريليش (الدوري الإنجليزي)
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