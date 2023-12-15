ملخص فوز الأهلي على اتحاد جدة 3-1 (كأس العالم للأندية)
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 22:31
- محمد الشناوي يتألق ويتصدى لركلة جزاء ضد كريم بنزيمة
- هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة - حسين الشحات (كأس العالم للأندية)
- القائم يمنع هدف التعادل من فيصل الغامدي
- هدف الأهلي الثالث ضد اتحاد جدة - إمام عاشور (كأس العالم للأندية)
ملخص فوز الأهلي على اتحاد جدة 3-1 (كأس العالم للأندية)
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