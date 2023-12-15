هدف اتحاد جدة ضد الأهلي - كريم بنزيمة (كأس العالم للأندية)

مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة



بنزيما يسجل الهدف الأول للاتحاد ⚽



الاتحاد 1 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/SB5TSQgcEn