هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة - حسين الشحات (كأس العالم للأندية)
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 21:22
حسين الشحات يسجل الثاني للأهلي المصري ⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
الاتحاد 0 × 2 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cRs6zyYjkN
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هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة - حسين الشحات (كأس العالم للأندية)
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