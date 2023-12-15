هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - علي معلول (كأس العالم للأندية)
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 20:23
أول أهداف الأهلي عن طريق معلول ⚽#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GFh7R4JtaS— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
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هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - علي معلول (كأس العالم للأندية)
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